Connemara Cinés Palace Épinal

Connemara Cinés Palace Épinal mardi 26 août 2025.

Connemara Mardi 26 août, 20h30 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-26T20:30:00 – 2025-08-26T22:22:00

Fin : 2025-08-26T20:30:00 – 2025-08-26T22:22:00

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0329#showmovie?id=DZGES »}]

Presence de l’equipe – Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige à quitter Paris, revenir là où elle a … Cinés Palace Connemara