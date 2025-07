CONNEMARA — RENCONTRE + AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes

CONNEMARA — RENCONTRE + AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes Samedi 6 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

À l’occasion de la sortie du film CONNEMARA de Alex Lutz, le Cinéma du TNB est heureux de recevoir le réalisateur pour nous parler de son film, adaptation du roman éponyme de Nicolas Mathieu.

CONNEMARA de Alex Lutz

Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige à quitter Paris, revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Epinal. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme. Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel hockeyeur des années lycées. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vue venir. Dans leurs étreintes, ce sont 2 France, 2 mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, cette île leur sera-t-elle possible ?

1h52, France, 2025

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-06T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-06T22:00:00.000+02:00

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=3971

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine