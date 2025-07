Connemara / Rencontres cinématographiques d’Arles La Croisière Arles

Lundi 28 juillet 2025 Horaires de représentation de 21h45 à 0h. La Croisière 63/65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Rencontre avec le réalisateur Alex Lutz suivie du film en avant-première.

Les Rencontres Cinématographiques d’Arles, sont un festival consacré à toutes les formes d’écritures cinématographiques et aux métiers du cinéma. Il se déroule tous les étés à Arles, en plein-air à Croisière.



Synopsis

Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige a quitter Paris, revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Epinal. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme… Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel Hockeyeur des années lycées. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vue venir… Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, cette île leur sera-t-elle possible ?



D’Alex Lutz

Avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin .

La Croisière 63/65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Meet the director Alex Lutz, followed by a preview of the film.

German :

Treffen mit dem Regisseur Alex Lutz, gefolgt von einer Vorpremiere des Films.

Italiano :

Incontro con il regista Alex Lutz, seguito da un’anteprima del film.

Espanol :

Encuentro con el director Alex Lutz, seguido de un preestreno de la película.

