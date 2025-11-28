CONNEXE THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse
CONNEXE THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse vendredi 28 novembre 2025.
CONNEXE
THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 20:50:00
Date(s) :
2025-11-28
Une pièce chorégraphique hypnotique sur le thème de l’interdépendance.
Trois corps aveugles et désirants explorent une connexion vitale, physique et intuitive. Une contagion empathique, un élan à être ensemble, où toucher, instinct et engagement deviennent langage et lien profond. 12 .
THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
English :
A hypnotic choreographic piece on the theme of interdependence.
German :
Ein hypnotisches choreografisches Stück über das Thema der gegenseitigen Abhängigkeit.
Italiano :
Un pezzo coreografico ipnotico sul tema dell’interdipendenza.
Espanol :
Una pieza coreográfica hipnótica sobre el tema de la interdependencia.
L’événement CONNEXE Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE