CONNEXE THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 20:50:00

2025-11-28

Une pièce chorégraphique hypnotique sur le thème de l’interdépendance.

Trois corps aveugles et désirants explorent une connexion vitale, physique et intuitive. Une contagion empathique, un élan à être ensemble, où toucher, instinct et engagement deviennent langage et lien profond. 12 .

English :

A hypnotic choreographic piece on the theme of interdependence.

German :

Ein hypnotisches choreografisches Stück über das Thema der gegenseitigen Abhängigkeit.

Italiano :

Un pezzo coreografico ipnotico sul tema dell’interdipendenza.

Espanol :

Una pieza coreográfica hipnótica sobre el tema de la interdependencia.

