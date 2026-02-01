Connexion Nature Cuisery
Connexion Nature Cuisery jeudi 12 février 2026.
Connexion Nature
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 16:00:00
Date(s) :
2026-02-12
14h-16h
Immersion sensorielle, ludique et naturaliste à la découverte des merveilles nature en intérieur et dans le parc du centre Eden. .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Connexion Nature
L’événement Connexion Nature Cuisery a été mis à jour le 2026-01-30 par Centre EDEN