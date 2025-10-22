CONNEXION RENCONTRES PROS Perpignan

CONNEXION RENCONTRES PROS Perpignan mercredi 22 octobre 2025.

1, rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-22 18:00:00
2025-10-22

La Casa Musicale et El Mediator vous invitent, une fois par mois, à des temps d’échange privilégiés avec des professionnel.le.s et d’autres artistes.
1, rue Jean Vielledent Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 17 22  communication@casamusicale.net

English :

Once a month, La Casa Musicale and El Mediator invite you to take part in special discussions with professionals and other artists.

German :

Das Casa Musicale und El Mediator laden Sie einmal im Monat zu einem besonderen Austausch mit Fachleuten und anderen Künstlern ein.

Italiano :

Una volta al mese, la Casa Musicale e El Mediator vi invitano a partecipare a discussioni speciali con professionisti e altri artisti.

Espanol :

Una vez al mes, Casa Musicale y El Mediator le invitan a participar en debates especiales con profesionales y otros artistas.

