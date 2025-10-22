CONNEXION RENCONTRES PROS Perpignan
CONNEXION RENCONTRES PROS Perpignan mercredi 22 octobre 2025.
CONNEXION RENCONTRES PROS
1, rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-22 18:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
La Casa Musicale et El Mediator vous invitent, une fois par mois, à des temps d’échange privilégiés avec des professionnel.le.s et d’autres artistes.
1, rue Jean Vielledent Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 17 22 communication@casamusicale.net
Once a month, La Casa Musicale and El Mediator invite you to take part in special discussions with professionals and other artists.
Das Casa Musicale und El Mediator laden Sie einmal im Monat zu einem besonderen Austausch mit Fachleuten und anderen Künstlern ein.
Una volta al mese, la Casa Musicale e El Mediator vi invitano a partecipare a discussioni speciali con professionisti e altri artisti.
Una vez al mes, Casa Musicale y El Mediator le invitan a participar en debates especiales con profesionales y otros artistas.
L’événement CONNEXION RENCONTRES PROS Perpignan a été mis à jour le 2025-10-10 par PERPIGNAN TOURISME