Connexion(s) (MAGIE) Théo Théâtre PARIS

1er Prix Magie à Nevers 2023 & Annecy 2024

Prix du Jury à Lyon 2021 et 2023

Lary de Bronze à Barbières 2021

Les coïncidences de nos vies sont-elles vraiment dues au hasard ? Est-il possible de changer le cours des choses à force de volonté ? Les lémuriens peuvent-ils nous y aider ou vont-ils nous envahir ?

Coralie tente de répondre à ces questions fondamentales avec fraicheur, sagacité et humour, par des expériences interactives toujours plus extraordinaires les unes que les autres. Déterminée à défier les lois du destin et à comprendre l’impossible, Coralie nous embarque dans Connexion(s), un spectacle d’illusions qui mêle magie, mentalisme… et rencontres inattendues.

Bien plus qu’un spectacle de magie, Connexion(s) est un véritable One Woman Show, une expérience fascinante, déjantée et rafraichissante, que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

Magie, humour et surprises !



Coralie, jeune magicienne primée, revient au Théo Théâtre et explore les coïncidences de la vie dans un One Magic Show pétillant et interactif.

Du vendredi 20 février 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

vendredi

de 19h00 à 20h10

Fermé le vendredi 10 avril 2026

payant Tout public. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-20T20:00:00+01:00

fin : 2026-04-24T23:10:00+02:00

Date(s) : 2026-02-20T19:00:00+02:00_2026-02-20T20:10:00+02:00;2026-02-27T19:00:00+02:00_2026-02-27T20:10:00+02:00;2026-03-06T19:00:00+02:00_2026-03-06T20:10:00+02:00;2026-03-13T19:00:00+02:00_2026-03-13T20:10:00+02:00;2026-03-20T19:00:00+02:00_2026-03-20T20:10:00+02:00;2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T20:10:00+02:00;2026-04-03T19:00:00+02:00_2026-04-03T20:10:00+02:00;2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T20:10:00+02:00;2026-04-24T19:00:00+02:00_2026-04-24T20:10:00+02:00

Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/connexions +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



Afficher la carte du lieu Théo Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

