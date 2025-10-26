Connexions Spirituelles grâce à la clairvoyance et la médiumnité Redon
Connexions Spirituelles grâce à la clairvoyance et la médiumnité
Salle Amélia 13 La Hougrais Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-26 15:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
2025-10-26
Plongez dans un voyage au cœur de la conscience et de l’énergie.
Cette conférence exceptionnelle vous invite à explorer les dimensions invisibles de l’être à travers des enseignements profonds et des démonstrations en direct. Sylvain vous fera découvrir les multiples applications de la Pleine Conscience Intuitive avec des partages et des demonstrations. .
Salle Amélia 13 La Hougrais Redon 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne
