CONNOR SELBY – LA TRAVERSE Cleon

CONNOR SELBY Début : 2025-12-14 à 15:30. Tarif : – euros.

LA TRAVERSE PRÉSENTE : CONNOR SELBYConnor Selby est un jeune talent britannique de la scène blues, reconnupour sa voix émotive et sa guitare expressive. Influencé par deslégendes telles qu’Eric Clapton, Ray Charles et B.B. King, il fusionneblues, soul et rock avec une touche personnelle. Lauréat du prix YoungArtist of the Year aux UK Blues Awards en 2020, 2021 et 2022, il apartagé la scène avec The Who, Pearl Jam et Beth Hart. Son dernier albuméponyme, acclamé par la critique, témoigne de sa maturité artistique.

LA TRAVERSE 37 RUE LUIS CORVALAN 76410 Cleon 76