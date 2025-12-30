CONNOR SELBY L’ODEON Tremblay En France

CONNOR SELBY Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

SOIREE BLUES A 25min de Paris Gare du Nord via RER B // Station Vert GalantBar sur PlaceConnor Selby Influencé par Clapton, B.B. King, Ray Charles, mais aussi la soul et le folk-rock, il s’est rapidement imposé grâce à un jeu de guitare lyrique et incisif, ainsi qu’une voix étonnamment mature et émouvante. Élu trois années de suite British Blues Young Artist of the Year (2020–2022), il a ouvert pour The Who à Wembley et joué à Hyde Park avec Pearl Jam. Marc Knopfler l’a ensuite invité à participer à un enregistrement caritatif aux côtés de guitaristes légendaires comme Pete Townshend, Derek Trucks, Clapton, Slash ou Gilmour. Malgré son jeune âge, il a rejoint le prestigieux label Mascot, où son dernier album côtoie ceux de grandes figures de la guitare.Cecilya & the Candy Kings (Première Partie)Voyagez dans le temps avec le rythm’n’ blues rétro et explosif de Cecilya & the Candy Kings. Mené par la chanteuse barcelonaise Cecilya Mestres, élue Meilleure Artiste Féminine de Blues Internationale en 2023, le sextet tourne intensivement grâce à ses deux albums salués, Back in 1955 et Parisian Mambo. Présents dans de grands festivals en Europe et au-delà, ils offrent un show puissant et dansant. Comme le dit Rolling Stone : « Oui, on adore Back in 1955 »… et vous aussi, sûrement !

L’ODEON PLACE DU BICENTENAIRE 93290 Tremblay En France 93