Connor Selby New Morning Paris

L’éponyme Connor Selby, acclamé par la critique (élu top 10 des albums de blues de l’année par Mojo UK).

L’un des talents les plus brillants de la scène blues britannique. Il a été élu « Jeune artiste de l’année » aux UK Blues Awards au cours des trois dernières années consécutives (2020, 2021, 2022) et il dispose déjà d’une impressionnante liste de lieux, dont le stade de Wembley, où il a ouvert pour The Who en en juillet 2019 et a depuis joué à Hyde Park, Londres, avec Pearl Jam, Stereophonics et Johnny Marr à l’été 2022.

Connor a également connu une tournée productive en 2023 au Royaume-Uni en première partie des sommités du blues et du rock Robert Cray et Beth Hart.

2024 s’est avérée tout aussi réussie pour Connor jusqu’à présent, ayant tourné en première partie de Joanne Shaw Taylor et figurant sur le single caritatif Guitar Heroes de Mark Knopfler « Going Home : Theme from Local Hero » aux côtés des légendes de la musique, Eric Clapton, Jeff Beck, Pete Townsend, Ringo Star entre autres.

Il y a une qualité mélancolique intemporelle dans sa musique. Fiable dans son honnêteté et son ouverture d’esprit, il s’inspire de l’anxiété et de la vulnérabilité mais les livre avec une élégance universelle. Le ciel est la limite pour Selby, qui, en plus de récompenses, a remporté de nombreuses pièces de théâtre sur BBC Radio 2. Il est facile de comprendre pourquoi avec son mélange émouvant de blues et son écriture de chansons émotionnellement introspective, qui côtoie son impressionnant arsenal de jeu de guitare.

Première partie : le Duo Guitare Chant Voodoo Women, composé à la guitare de Vincent Cirille (Parisien) et Manon Chikh au Chant

Le mercredi 03 décembre 2025

de 20h30 à 22h30

payant Tarif Prévente : 19 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

