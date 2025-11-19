Consciencia Negra (fête) maison de quartier de villejean Rennes 19 et 20 novembre Ille-et-Vilaine

Animations, concert et repas ! « La conscience noire » a lieu le 20 novembre au Brésil . ce jour férié permet de rappeler l’esclavage mais surtout les inégalités qui en découlent

Le collectif Brésil va proposer des animations sur le thème de la Conscience noire les 19 et 20 novembre 2025 à la maison de quartier de Villejean ,partenaire .

La conscience noire a lieu le 20 novembre au Brésil . C’est un jour férié qui permet aux populations afro descendantes de rappeler l’esclavage mais surtout les inégalités qui en découlent encore aujourd’hui et toutes formes de racisme .C’est aussi un jour ou les différentes communautés concernées font connaître leurs cultures

le mercredi 19 novembre Gratuit 14h-17h

Le collectif propose de commémorer ce jour en proposant le mercredi 19 novembre une animation sur la transmission culturelle d’une génération à l’autre avec les enfants issus de l’immigration sur le quartier . On va leur proposer de traduire en dessin ce qu’ils retiennent du récit fait à la maison par la famille sur le pays d’origine . Les enfants expliqueront ensuite leur production aux parents, grands parents présents autour d’un goûter .Nous aurons le soutien de la Compagnie Dounia .

Le jeudi 20 novembre à 19h – 23h

Le 20 novembre à 19h ,nous proposons une soirée sur la Samba musique créée par les esclaves à l’origine .Il y aura un rappel de l’histoire une initiation et un concert : un danseur de soul sera aussi présent . Un plat brésilien sera proposé aux participants . 20 euros pour couvrir les frais . ouvert à tous



Début : 2025-11-19T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T23:00:00.000+01:00

maison de quartier de villejean 2 rue de bourgogne rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine