Consciencia Negra maison de quartier de villejean Rennes Mercredi 19 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

à la rencontre de la culture Afro-Brésilienne

Début : 2025-11-19T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T18:30:00.000+01:00

maison de quartier de villejean 2 rue de bourgogne rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine