Conseil de famille Salle Robert de Lacaze Billère

Salle Robert de Lacaze Billère

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-09-26

Pièce de théâtre par la compagnie Vice-versa de Billère.

Et si la mort de la mère, qui n’a pas fait que le bien, devenait la solution à bien des problèmes de la fratrie ?

De cette odieuse question, Amanda Stehrs a su faire une comédie pétillante, revue ici à la sauce Vice-versa.

C’est grinçant et enlevé, ça nous embarque, c’est intelligent. C’est tout ce qu’on aime proposer. .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques

