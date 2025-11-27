Conseil de Quartier Bourg L’évêque/La Touche/Moulin du Comte Les Amitiés Sociales – Résidence Habitat Jeunes Rennes Jeudi 27 novembre, 18h15 Ille-et-Vilaine

Espace de concertation sur les enjeux du quartier

**Les sujets à l’ordre du jour :**

* Aménagements des rives de la Vilaine

* Escape game « Adaptation au changement climatique »

* Points Divers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T18:15:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T20:30:00.000+01:00

dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.80

Les Amitiés Sociales – Résidence Habitat Jeunes 30 rue de Brest 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine