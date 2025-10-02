Conseil de Quartier Bourg L’évêque/La Touche/Moulin du Comte Salle Renée Prévert Rennes

Conseil de Quartier Bourg L’évêque/La Touche/Moulin du Comte Salle Renée Prévert Rennes jeudi 2 octobre 2025.

Conseil de Quartier Bourg L’évêque/La Touche/Moulin du Comte Salle Renée Prévert Rennes Jeudi 2 octobre, 18h15 Ille-et-Vilaine

Espace de concertation sur les enjeux du quartier

Ordre du jour :

* Présentation du dispositif de « cohabitation intergénérationnelle solidaire »

* Ateliers de sensibilisation aux économies d’eau

* Points divers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T18:15:00.000+02:00

Fin : 2025-10-02T20:30:00.000+02:00

1

dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.80

Salle Renée Prévert Rue Renée Prevert 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine