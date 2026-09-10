Conseil de Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Les Ateliers du Vent Rennes
mardi 29 septembre 2026 · Les Ateliers du Vent · Rennes
Informations pratiques
Conseil de Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Les Ateliers du Vent Rennes Mardi 29 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine
Espace de concertation sur les enjeux du quartier
**Les sujets à l’ordre du jour :**
– Présentation des Ateliers du Vent
– Présentation de la requalification de la rue Jules Vallès (section rue Buffon – allée H. Guérin)
– Dispositifs pour utiliser le covoiturage et les transports en commun
– Élection de l’équipe d’animation du Conseil de Quartier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-29T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-29T20:30:00.000+02:00
1
https://www.lesateliersduvent.org/ dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.80
Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
02 99 27 75 56
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