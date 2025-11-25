Conseil de Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Maison des Familles Rennes
Conseil de Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Maison des Familles Rennes mardi 25 novembre 2025.
Conseil de Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Maison des Familles Rennes Mardi 25 novembre, 18h15 Ille-et-Vilaine
Espace de concertation sur les enjeux du quartier
**Les sujets à l’ordre du jour :**
* Projets en cours sur La Prévalaye
* Thématique « Enfance » : Espace parents à l’école / Démarche cité éducative
* Points divers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-25T18:15:00.000+01:00
Fin : 2025-11-25T20:30:00.000+01:00
1
dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.80
Maison des Familles 2 allée Joseph Gémain Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine