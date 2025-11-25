Conseil de Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Maison des Familles Rennes Mardi 25 novembre, 18h15 Ille-et-Vilaine

Espace de concertation sur les enjeux du quartier

**Les sujets à l’ordre du jour :**

* Projets en cours sur La Prévalaye

* Thématique « Enfance » : Espace parents à l’école / Démarche cité éducative

* Points divers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T18:15:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T20:30:00.000+01:00

dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.80

Maison des Familles 2 allée Joseph Gémain Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine