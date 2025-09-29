Conseil de Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Salle des Cartoucheries Rennes

Lundi 29 septembre, 18h15

Espace de concertation sur les enjeux du quartier

**Les sujets à l’ordre du jour :**

* Présentation du dispositif d’autopartage « Citiz »

* Les enjeux du vieillissement et du handicap dans le quartier 9 : Ateliers participatifs

* Points divers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-29T18:15:00.000+02:00

Fin : 2025-09-29T20:30:00.000+02:00

dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.80

Salle des Cartoucheries 17 rue de la Guibourgère Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35136 Ille-et-Vilaine