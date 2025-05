Conseil de quartier Villejean – Espace Social Commun Rennes, 5 juin 2025, Rennes.

Conseil de quartier Villejean Espace Social Commun Rennes Jeudi 5 juin, 18h00

Échange sur le projet urbain du quartier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-05T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-05T20:00:00.000+02:00

1



Espace Social Commun rennes, 42 cours président john fitzgerald Kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine