Conseil en nutrition – La Petite Surface Vexin-sur-Epte, 23 mai 2025 10:00, Vexin-sur-Epte.

Eure

Conseil en nutrition La Petite Surface ECOS Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 10:00:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Un temps d’échange avec une professionnelle pour des conseils personnalisés.

La Petite Surface ECOS

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 31 67 Epicerie.cdc27@yahoo.com

English : Conseil en nutrition

A time of exchange with a professional for personalized advice.

German :

Zeit, um sich mit einer Fachkraft auszutauschen und sich persönlich beraten zu lassen.

Italiano :

L’opportunità di parlare con un professionista per una consulenza personalizzata.

Espanol :

La oportunidad de hablar con un profesional para recibir asesoramiento personalizado.

