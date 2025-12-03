Conseil métropolitain Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 14:00 –

Gratuit : oui Tout public

Le Conseil métropolitain est l’assemblée délibérante de Nantes Métropole. Le prochain se déroulera à la Cité des Congrès le jeudi 11 décembre 2025 à partir de 14h et le vendredi 12 décembre 2025 à partir de 9h. La retransmission vidéo en direct du conseil métropolitain commence dès le début de la séance sur metropole.nantes.fr Dans un souci d’accessibilité, le conseil métropolitain est intégralement interprété en langue des signes française. L’intégralité de l’ordre du jour et les résumés des délibérations du conseil métropolitain sont mis en ligne sur metropole.nantes.fr

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/