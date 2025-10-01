Conseil municipal Place Victor-Hugo Cusset

Le prochain conseil municipal de Ville de Cusset se tiendra le mercredi 1er octobre à 19h dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.

Place Victor-Hugo Hôtel de Ville de Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

The next Cusset town council meeting will be held on Wednesday October 1 at 7pm in the Council Chamber of the Hôtel de Ville.

German :

Die nächste Sitzung des Stadtrats von Ville de Cusset findet am Mittwoch, den 1. Oktober um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses statt.

Italiano :

La prossima riunione del Consiglio comunale di Cusset si terrà mercoledì 1° ottobre alle ore 19.00 nella sala consiliare del municipio.

Espanol :

La próxima reunión del Consejo Municipal de Cusset se celebrará el miércoles 1 de octubre a las 19.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

