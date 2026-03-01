Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay Le bourg Saint-Didier-en-Velay
Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay Le bourg Saint-Didier-en-Velay samedi 21 mars 2026.
Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay
Le bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 11:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le prochain conseil municipal se déroulera le samedi 21 mars 2026.
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Le bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
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English :
The next town council meeting will take place on Saturday, March 21, 2026.
L’événement Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Loire Semène