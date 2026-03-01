Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay Le bourg Saint-Didier-en-Velay

Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay

Le bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le prochain conseil municipal se déroulera le samedi 21 mars 2026.

.

Le bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The next town council meeting will take place on Saturday, March 21, 2026.

L’événement Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Loire Semène