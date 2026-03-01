Conseil municipal d’installation Mairie de Lambesc Lambesc

Conseil municipal d’installation

Samedi 28 mars 2026 de 10h à 12h. Mairie de Lambesc 6 Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le samedi 28 mars à 10h, en Mairie, dans la salle du Conseil Municipal.

Conformément aux directives préfectorales, l’installation du Conseil municipal se tiendra dans sa salle de séance habituelle.



La capacité d’accueil étant limitée, une retransmission vidéo en direct est proposée sur notre chaîne YouTube.



Dans la rubrique À télécharger ci-dessous, retrouvez l’ordre du jour et la note de synthèse ainsi que le lien pour suivre le direct le jour J. .

Mairie de Lambesc 6 Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 50

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English :

The next Town Council meeting will take place on Saturday March 28 at 10am, in the Town Hall, in the Council Chamber.

L’événement Conseil municipal d’installation Lambesc a été mis à jour le 2026-03-24 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc