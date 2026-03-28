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Conseil municipal d’investiture, Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles

Conseil municipal d’investiture, Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles

Conseil municipal d’investiture, Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles samedi 28 mars 2026.

Lieu : Salle Antonin Larroque - centre Pierre Mendès France

Adresse : Square du 19 mars 1962

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : samedi 28 mars 2026

Fin : samedi 28 mars 2026

Tarif : Entrée libre

Conseil municipal d’investiture Samedi 28 mars, 10h30 Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:00:00+01:00

Lors de cette première séance du conseil municipal, qui ne peut se tenir que si le quorum est atteint*, c’est le doyen d’âge qui la préside jusqu’à l’élection du maire.
Ce dernier est élu au scrutin secret (mais sans que l’installation d’isoloirs soit nécessaire) à la majorité absolue des suffrages exprimés.
C’est donc lors de cette séance que nous connaîtrons le nom du maire de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles.
Rendez-vous le samedi 28 mai salle Antonin Larroque à 10h30.
*la majorité des membres en exercice doit être physiquement présente

Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Square du 19 mars 1962 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 57 40 12
Séance publique extraordinaire

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