Conseil municipal Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Saint-Médard-en-Jalles

Conseil municipal Mercredi 12 novembre, 18h30 Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Gironde

La prochaine date du conseil municipal sera le 12 novembre à 18h30, salle Antonin Larroque, bâtiment Pierre Mendez France.

La séance est ouverte au public.

Vous pourrez aussi le suivre en direct sur la page Facebook de la Ville.

Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France square du 19 mars 1962 – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Suivez le conseil municipal en direct

