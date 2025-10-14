Conseil municipal Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Saint-Médard-en-Jalles
Conseil municipal Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Saint-Médard-en-Jalles mercredi 17 décembre 2025.
Conseil municipal Mercredi 17 décembre, 18h30 Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-17T18:30:00+01:00 – 2025-12-17T22:30:00+01:00
Fin : 2025-12-17T18:30:00+01:00 – 2025-12-17T22:30:00+01:00
La prochaine date du conseil municipal sera le 17 décembre à 18h30, salle Antonin Larroque, bâtiment Pierre Mendez France.
La séance est ouverte au public.
Vous pourrez le suivre en direct sur la page Facebook de la Ville.
Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France square du 19 mars 1962 – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Suivez le conseil municipal en direct
Paternité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles