Conseil municipal, Salle du conseil municipal, Ramonville-Saint-Agne

Conseil municipal Jeudi 19 février, 20h00 Salle du conseil municipal Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T20:00:00+01:00 – 2026-02-19T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T20:00:00+01:00 – 2026-02-19T23:00:00+01:00

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il se compose du maire, d’un ou plusieurs adjoints et des conseillers municipaux.

Les conseils municipaux sont retransmis en direct sur la page Facebook de la mairie sans connexion requise à l’application 5 à 10 minutes avant le début du conseil.

Salle du conseil municipal Place Charles-de-Gaulle 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mairiederamonville/ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/mairiederamonville/ »}]

Jeudi 19 février · 20h · salle du conseil