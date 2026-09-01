Conseil municipal – Séance publique Mairie de Lambesc Lambesc
mercredi 16 septembre 2026 · Mairie de Lambesc · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Conseil municipal – Séance publique
Mercredi 16 septembre 2026 de 19h à 21h. Mairie de Lambesc 6 Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-16 21:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Le prochain Conseil Municipal se déroulera le mercredi 16 septembre à 19h, en Mairie, dans la salle du Conseil Municipal.
Retrouvez l’ordre du jour et la note de synthèse dans la rubrique « À télécharger » ci-dessous. .
Mairie de Lambesc 6 Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 50
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English :
The next City Council meeting will be held on Wednesday, September 16, at 7:00 p.m., at City Hall, in the City Council chamber.
L’événement Conseil municipal – Séance publique Lambesc a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Tourisme de Lambesc
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