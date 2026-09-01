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Conseil municipal – Séance publique Mairie de Lambesc Lambesc

mercredi 16 septembre 2026 · Mairie de Lambesc · Lambesc

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Mairie de Lambesc
Adresse
6 Boulevard de la République
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Lambesc

Conseil municipal – Séance publique

Mercredi 16 septembre 2026 de 19h à 21h. Mairie de Lambesc 6 Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-16 21:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le mercredi 16 septembre à 19h, en Mairie, dans la salle du Conseil Municipal.
Retrouvez l’ordre du jour et la note de synthèse dans la rubrique « À télécharger » ci-dessous.   .

Mairie de Lambesc 6 Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The next City Council meeting will be held on Wednesday, September 16, at 7:00 p.m., at City Hall, in the City Council chamber.

L’événement Conseil municipal – Séance publique Lambesc a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Tourisme de Lambesc

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