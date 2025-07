Conseil municipal Espace Jean Duffard Salle L’Oustau Valréas

Conseil municipal Espace Jean Duffard Salle L’Oustau Valréas mardi 8 juillet 2025.

Conseil municipal

Espace Jean Duffard Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Début : 2025-07-08 18:30:00

fin : 2025-07-08

2025-07-08

Réunion publique du Conseil municipal de la Ville de Valréas.

English :

Public meeting of the City Council of Valréas.

German :

Öffentliche Sitzung des Stadtrats der Stadt Valréas.

Italiano :

Riunione pubblica del Consiglio comunale di Valréas.

Espanol :

Reunión pública del Ayuntamiento de Valréas.

