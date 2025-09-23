Conseil municipal Espace Jean Duffard Salle L’Oustau Valréas

Conseil municipal Espace Jean Duffard Salle L’Oustau Valréas mardi 23 septembre 2025.

Conseil municipal

Espace Jean Duffard Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 18:30:00

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Réunion publique du Conseil municipal de la Ville de Valréas.

.

Espace Jean Duffard Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 00 45 courrier@mairie-valreas.fr

English :

Public meeting of the City Council of Valréas.

German :

Öffentliche Sitzung des Stadtrats der Stadt Valréas.

Italiano :

Riunione pubblica del Consiglio comunale di Valréas.

Espanol :

Reunión pública del Ayuntamiento de Valréas.

L’événement Conseil municipal Valréas a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes