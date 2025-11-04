Conseil municipal Espace Jean Duffard Salle L’Oustau Valréas
Conseil municipal Espace Jean Duffard Salle L’Oustau Valréas mardi 4 novembre 2025.
Conseil municipal
Espace Jean Duffard Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Début : 2025-11-04 18:30:00
fin : 2025-11-04
Réunion publique du Conseil municipal de la Ville de Valréas.
Espace Jean Duffard Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 00 45 courrier@mairie-valreas.fr
English :
Public meeting of the City Council of Valréas.
German :
Öffentliche Sitzung des Stadtrats der Stadt Valréas.
Italiano :
Riunione pubblica del Consiglio comunale di Valréas.
Espanol :
Reunión pública del Ayuntamiento de Valréas.
