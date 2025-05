Conseils aux bombardés – Centre Culturel Les Tourelles Vouziers, 16 mai 2025 07:00, Vouziers.

Ardennes

Conseils aux bombardés Centre Culturel Les Tourelles 6 rue Henrionet Vouziers Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Dans le cadre des midis-spectacles, Elsa Agnès présentera Conseils aux bombardés, une forme courte, percutante et engagée autour du monde du travail, écrite par Alexis Mullard.À l’issue de la représentation temps d’échange convivial autour d’une auberge espagnole (chacun apporte un plat, Les Tourelles offre les boissons).

.

Centre Culturel Les Tourelles 6 rue Henrionet

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77

English :

As part of the midis-spectacles program, Elsa Agnès will present Conseils aux bombardés, a short, hard-hitting and engaging play about the world of work, written by Alexis Mullard.after the show: time for convivial exchanges over an auberge espagnole (everyone brings a dish, Les Tourelles provides the drinks).

German :

Im Rahmen der Midispectacles präsentiert Elsa Agnès Conseils aux bombardés, eine kurze, eindringliche und engagierte Form rund um die Arbeitswelt, geschrieben von Alexis Mullard.Nach der Vorstellung: Zeit für einen geselligen Austausch bei einer Auberge espagnole (jeder bringt ein Gericht mit, Les Tourelles spendiert die Getränke).

Italiano :

Nell’ambito della rassegna teatrale dell’ora di pranzo, Elsa Agnès presenterà Conseils aux bombardés, una breve pièce teatrale, dura e coinvolgente, sul mondo del lavoro, scritta da Alexis Mullard, seguita da una discussione conviviale davanti a un’auberge espagnole (ognuno porta un piatto, le bevande sono fornite da Les Tourelles).

Espanol :

En el marco de los almuerzos teatrales, Elsa Agnès presentará Conseils aux bombardés, una obra breve, contundente y atractiva sobre el mundo del trabajo, escrita por Alexis Mullard, seguida de un coloquio en torno a un auberge espagnole (cada uno trae un plato, las bebidas corren a cargo de Les Tourelles).

L’événement Conseils aux bombardés Vouziers a été mis à jour le 2025-05-09 par Ardennes Tourisme