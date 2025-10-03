Conseils aux spectateurs Théâtre municipal Ducourneau Agen

Conseils aux spectateurs Théâtre municipal Ducourneau Agen vendredi 3 octobre 2025.

Conseils aux spectateurs

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Fort de sa conséquente expérience de la scène, maîtrisant parfaitement l’art de l’éloquence, Jérôme Rouger livre avec l’humour qu’on lui connait une conférence spectaculaire en forme d’étude sur le public et délivre de précieux conseils.

Fort de sa conséquente expérience de la scène, maîtrisant parfaitement l’art de l’éloquence, Jérôme Rouger livre avec l’humour qu’on lui connait une conférence spectaculaire en forme d’étude sur le public et délivre de précieux conseils. .

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agglo-agen.fr

English : Conseils aux spectateurs

With his extensive stage experience and mastery of the art of eloquence, Jérôme Rouger delivers a spectacular lecture in the form of a study of the audience, with his trademark sense of humor and invaluable advice.

German : Conseils aux spectateurs

Jérôme Rouger hat viel Bühnenerfahrung und beherrscht die Kunst der Eloquenz perfekt. Mit seinem bekannten Humor hält er einen spektakulären Vortrag in Form einer Studie über das Publikum und gibt wertvolle Tipps.

Italiano :

Grazie alla sua vasta esperienza di palcoscenico e alla perfetta padronanza dell’arte dell’eloquenza, Jérôme Rouger tiene una lezione spettacolare sotto forma di studio del pubblico, con il suo caratteristico umorismo e i suoi preziosi consigli.

Espanol : Conseils aux spectateurs

Con su dilatada experiencia sobre el escenario y su perfecto dominio del arte de la elocuencia, Jérôme Rouger imparte una espectacular conferencia en forma de estudio del público, con su característico humor y sus inestimables consejos.

L’événement Conseils aux spectateurs Agen a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Destination Agen