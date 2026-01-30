CONSEILS AUX SPECTATEURS (COMPLET)

Pierrerue Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

THÉÂTRE, HUMOUR

Conseils aux spectateurs

JÉRÔME ROUGER, LA MARTINGALE

Au théâtre, les spectateurs ont rarement conscience de l’influence qu’ils ont sur la qualité d’une représentation. On a rarement entendu des spectateurs dire à la fin d’un spectacle Nous n’avons pas été bons . Et pourtant…

Fort de sa conséquente expérience de la scène, maîtrisant parfaitement l’art de l’éloquence, Jérôme Rouger livre avec l’humour qu’on lui connait une conférence spectaculaire en forme d’étude sur le public. Une proposition singulière dans laquelle il nous délivre de précieux conseils, entre analyse sociologique, ingéniosité et humour absurde, dans laquelle le public devient le sujet même de la réflexion.

Par Jérôme Rouger, la Martingale

Tout public, à partir de 15 ans.

Durée 1h10

Texte, mise en scène, jeu Jérôme Rouger

Regard extérieur Patrice Jouffroy .

Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 26 reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr

English :

THEATER, HUMOR

Advice to spectators

JÉRÔME ROUGER, THE MARTINGALE

