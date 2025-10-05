CONSEILS AUX SPECTATEURS – JEROME ROUGER – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban

CONSEILS AUX SPECTATEURS – JEROME ROUGER Début : 2026-01-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Au théâtre, les spectateurs ont rarement conscience de l’influence qu’ils ont sur la qualité d’une représentation.On a rarement entendu une spectatrice ou un spectateur dire à la fin d’un spectacle : « je n’ai pas été bon(ne) ». Et pourtant…Fort de sa conséquente expérience de la scène, maîtrisant parfaitement l’art de l’éloquence, Jérôme Rouger livre avec l’humour qu’on lui connait une conférence spectaculaire en forme d’étude sur le public et délivre de précieux conseils.

ESPACE DES AUGUSTINS 27 RUE DES AUGUSTINS 82000 Montauban 82