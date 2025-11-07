Conseils pour une jeune épouse – au théâtre du Cyclope Théâtre du Cyclope Nantes

Conseils pour une jeune épouse – au théâtre du Cyclope 7 – 9 novembre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

De 7,50 € à 14,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T21:45:00

Fin : 2025-11-09T16:00:00 – 2025-11-09T17:15:00

Patty et Fanny entreprennent d’éduquer les jeunes vierges et puceaux en pagaille aux dures (mais sensuelles) réalités de la vie de couple.

Ce texte bilingue est une pseudo « préparation collective à la vie conjugale » qui dynamite les sages préceptes de L’Encyclopédie de la Femme 1950 avec des extraits drôlement choisis du Kama Sutra.

À partir de 15 ans | Durée : 1h15

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez vous préparer collectivement à la vie conjugale (et sexuelle) en compagnie de trad wives dévouées et passionnées ! Conférence théâtrale satirique Tout public · à partir de 15 ans

© Les sales Culottes