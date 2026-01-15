Conseils pour une jeune épouse TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Patty et Fanny ont une mission sacrée : sauver les foyers traditionnels ! Armées des conseils poussiéreux de « L’Encyclopédie de la Femme 1950 » et des préceptes épicés du Kama Sutra, elles invitent les jeunes vierges et puceaux à une “préparation à la vie conjugale”. Entre leçons de bonnes manières et dérapages, ce duo déchaîné démonte avec jubilation les nouvelles modes traditionalistes.Une conférence théâtralisée bilingue, décapante, féministe et délicieusement incorrecte !Avertissement : ce spectacle contient des scène de violences sexistes et sexuelles. Recommandé à partir de 15 ans.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



Afficher la carte du lieu TNT – Terrain Neutre Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

