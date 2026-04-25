Artix

Conseils sur l’entretien et la réparation des vélos

Marché Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 08:30:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre de Mai à vélo .

Bénéficiez de conseils sur l’entretien de votre vélo et de quelques réparations de maintenance de 1er niveau en apprenant à reconnaître les signes d’usure ou à identifier les éléments de sécurité à surveiller régulièrement.

Tout public. .

Marché Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46

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English : Conseils sur l’entretien et la réparation des vélos

L’événement Conseils sur l’entretien et la réparation des vélos Artix a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Béarn