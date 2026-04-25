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Conseils sur l’entretien et la réparation des vélos Artix

Conseils sur l’entretien et la réparation des vélos Artix

Conseils sur l’entretien et la réparation des vélos Artix mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Marché

Ville : 64170 Artix

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Artix

Conseils sur l’entretien et la réparation des vélos

Marché Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 08:30:00
fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Dans le cadre de Mai à vélo .
Bénéficiez de conseils sur l’entretien de votre vélo et de quelques réparations de maintenance de 1er niveau en apprenant à reconnaître les signes d’usure ou à identifier les éléments de sécurité à surveiller régulièrement.
Tout public.   .

Marché Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46 

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English : Conseils sur l’entretien et la réparation des vélos

L’événement Conseils sur l’entretien et la réparation des vélos Artix a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Béarn

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