Consentements Crépy-en-Valois

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le consentement désigne toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque, par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant, fassent l’objet d’un traitement. C’est dire oui ou non pour faire quelque chose, sans se sentir forcé ou influencé. C’est donner son accord ou son désaccord pour que le consentement soit réciproque.

Nos quatre comédiens, au gré de leurs envies et des scènes qu’ils extraient de différentes pièces, constatent que le Consentement ne va pas de soi et que les relations entre les deux sexes, sont bien souvent confuses, voire très complexes. Pourquoi ?

Car finalement, qu’est-ce que le oui ?

Et qu’est-ce que le non ?

Où prennent-ils racine ? Et est-on toujours libre d’opter pour l’un ou l’autre ?

Théâtre

Dès 8 ans

Par la Cie de la Fortune

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

Consent is any free, specific, informed and unambiguous expression of will by which the data subject accepts, by a declaration or clear positive act, that personal data concerning him or her may be processed. It means saying yes or no to do something, without feeling forced or influenced. It means agreeing or disagreeing, so that consent is reciprocal.

Our four actors, as they go along and extract scenes from different plays, discover that consent is not self-evident, and that relations between the sexes are often confused, even complex. Why is this?

After all, what is yes?

And what is no ?

Where do they take root? And are we always free to opt for one or the other?

Theater

Ages 8 and up

By Cie de la Fortune

German :

Einwilligung ist jede freie, spezifische, informierte und unmissverständliche Willensbekundung, mit der die betroffene Person durch eine Erklärung oder eine eindeutige positive Handlung akzeptiert, dass personenbezogene Daten, die sie betreffen, verarbeitet werden. Es bedeutet, Ja oder Nein zu sagen, um etwas zu tun, ohne sich gezwungen oder beeinflusst zu fühlen. Es bedeutet, seine Zustimmung oder Ablehnung zu geben, damit die Zustimmung auf Gegenseitigkeit beruht.

Unsere vier Schauspieler stellen nach Lust und Laune und anhand von Szenen, die sie aus verschiedenen Stücken entnehmen, fest, dass Zustimmung nicht selbstverständlich ist und dass die Beziehungen zwischen den beiden Geschlechtern oft verwirrend oder sogar sehr komplex sind. Warum?

Was ist eigentlich ein Ja?

Und was ist ein Nein?

Wo wurzeln sie? Und ist man immer frei, sich für das eine oder das andere zu entscheiden?

Theater

Ab 8 Jahren

Von der Cie de la Fortune

Italiano :

Il consenso è una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale l’interessato accetta, mediante una dichiarazione o un chiaro atto positivo, che i dati personali che lo riguardano possano essere trattati. Significa dire sì o no a fare qualcosa, senza sentirsi costretti o influenzati. Significa essere d’accordo o meno, in modo che il consenso sia reciproco.

I nostri quattro attori, seguendo i loro desideri e le scene che estraggono da diverse opere teatrali, scoprono che il consenso non è evidente e che le relazioni tra i sessi sono spesso confuse, persino molto complesse. Perché?

Perché, in definitiva, cos’è il sì ?

E che cos’è il no ?

Dove si radicano? E siamo sempre liberi di optare per l’uno o per l’altro?

Il teatro

Dagli 8 anni in su

A cura della Cie de la Fortune

Espanol :

El consentimiento es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, mediante una declaración o un acto positivo claro, que se traten datos personales que le conciernen. Significa decir sí o no a hacer algo, sin sentirse forzado o influenciado. Significa estar de acuerdo o en desacuerdo, de modo que el consentimiento es recíproco.

Nuestros cuatro actores, siguiendo sus deseos y las escenas que extraen de diferentes obras, descubren que el consentimiento no es evidente y que las relaciones entre los sexos son a menudo confusas, incluso muy complejas. ¿A qué se debe?

Porque, en última instancia, ¿qué es sí ?

¿Y qué es el no ?

¿Dónde arraigan? ¿Y somos siempre libres de optar por uno u otro?

Teatro

A partir de 8 años

Por la Cie de la Fortune

