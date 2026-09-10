Conservation domestique : prenez soin de vos trésors !, Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac

Informations pratiques

Conservation domestique : prenez soin de vos trésors ! Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Musée de Préhistoire de Carnac Morbihan

Atelier à destination des adultes. Durée 40 min. Jauge limitée à 20 personnes. Réservation conseillée sur le site internet du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:10:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:10:00+02:00

Terre cuite, métal, verre… Les matériaux constituant les vestiges archéologiques de la villa des Bosséno de Carnac sont aussi présents dans nos maisons.

Lors de cet atelier, les spécialistes du musée vous apprennent à réaliser un diagnostic et à adopter les bons gestes. Vous saurez ainsi comment mieux conserver les objets qui vous sont chers.

Musée de Préhistoire de Carnac Place Christian BONNET, 56340 Carnac, France Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33297522204 https://www.museedecarnac.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedecarnac.com/reserver-pour-les-vacances/ »}] Avec 300.000 objets provenant de 30 communes du sud Morbihan (entre ria d’Etel à l’ouest, presqu’île de Rhuys à l’est, Quiberon, Houat et Hoedic au sud), 200 sites dont 120 mégalithiques, le Musée de Préhistoire de Carnac possède l’une des plus riches collections préhistoriques d’Europe. Sa visite est indispensable pour découvrir et comprendre les sites archéologiques de la région, du Paléolithique à l’époque gallo-romaine, et surtout du Néolithique. Ne manquez pas les grandes haches en jade alpin, les parures polies importées d’Espagne… Des objets de prestige découverts dans le Tumulus Saint-Michel, témoins de l’époque où Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesse, au début du Ve millénaire avant notre ère. Les collections sont classées “Monument Historique” depuis 1928. parking ; accès PMR

Terre cuite, métal, verre… Les matériaux constituant les vestiges archéologiques de la villa des Bosséno de Carnac sont aussi présents dans nos maisons.

Atelier de conservation domestique – collections musée de Carnac. Photographe L. Briand