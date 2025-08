L’agenda du CRR de Paris : C’est ici !… Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris – Ida Rubinstein – Annexe Abbesses Paris

L’action culturelle

Au-delà d’une programmation in situ, les départements du CRR tendent à explorer des scènes différentes, à la rencontre d’autres arts ou encore de nouveaux publics. Les espaces culturels, lieux de culte et d’enseignement partenaires apportent toute la nouveauté et l’originalité nécessaires pour des artistes en formation, désireux-ses de découvrir, d’appréhender et d’investir le monde de la musique, de la danse et du théâtre de manière concrète et professionnelle. Que ce soit en partenariat avec des scènes nationales, des musées et des monuments historiques, des bibliothèques, médiathèques et cinémathèques, les élèves et les étudiant·es apprennent le partage des arts et font voyager leurs compétences hors les murs. Ce décloisonnement leur apporte ouverture, compréhension aigüe des enjeux qui sont ceux des élèves et étudiant-es du CRR, pour une vie d’artiste épanouie et profondément ancrée dans la réalité. Ils deviennent alors citoyen·nes du monde, conquis·es par la richesse des expériences qui leur sont proposées par leurs professeur-es. Par ailleurs, la participation des classes d’instrument, de composition ou même de direction à des concerts d’ensembles professionnels donnés au conservatoire est garante d’une expérience professionnelle complète.

Par une médiation culturelle incluant tous les départements et esthétiques du CRR, il s’agit de s’éloigner d’une programmation classique et de permettre un décloisonnement, cela au travers d’un grand nombre d’actions invisibles du grand public. Les élèves et étudiant·es investissent des lieux comme des hôpitaux, des EHPAD ou encore des écoles pour proposer à des publics spécifiques – très jeunes ou très âgés – concerts, spectacles et interventions. Grâce à cette ouverture, le CRR rencontre également des nouveaux partenaires engagés dans l’époque qui est la nôtre, accompagnant les combats qui sont ceux des jeunes artistes, face aux questions sociétales actuelles. En synergie avec des personnes de leur génération, les élèves et étudiant-es construisent, créent et habitent de nouveaux projets qui leur ressemblent. Grâce à cette médiation culturelle, les élèves et étudiant·es de tous les départements du CRR connaissent une expérience riche, au-delà de la pratique, aboutissant à une réelle insertion professionnelle.

Les élèveset étudiant·es, de la fin du primaire jusqu’aux études supérieures, en harmonie avec l’équipe pédagogique et administrative offrent toute cette énergie, ce partage et cette richesse façonnant et solidifiant l’ambition pédagogique du CRR.

Chaque saison, l’équipe du CRR de Paris propose une multitude de représentations publiques in situ ou hors les murs. Cette programmation culturelle constitue un moment d’apprentissage privilégié de la scène pour nos élèves et étudiant·es.

