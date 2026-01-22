Conservatoire Concert Allegria Rue Serviez Pau

Conservatoire Concert Allegria

Rue Serviez Le Temple Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Plongez au cœur de la virtuosité et de la joie de la musique baroque italienne !

L’Atelier de cordes baroques du Conservatoire de Pau vous convie à un voyage sonore festif et éclatant.

Au programme des œuvres des grands maîtres Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Pietro Antonio Locatelli et Giuseppe Antonio Brescianello, où se mêlent élégance, énergie et virtuosité.

Ouverture du site au public 30 mn avant le début du spectacle. .

Rue Serviez Le Temple Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conservatoire Concert Allegria

L’événement Conservatoire Concert Allegria Pau a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Pau