Conservatoire Concert des élèves des classes de guitare Trinity Church Pau

Conservatoire Concert des élèves des classes de guitare

Trinity Church 6 Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Ce concert présente des oeuvres pour guitare d’Adrien Politi, interprétées par des solistes, des groupes et ensembles de guitares. Il est l’aboutissement de quatre jours de stage intensif mené par Adrien Politi avec les élèves du Conservatoire ainsi que ceux des écoles de musique municipales de Lescar, Poey de-

Lescar (Croches Pattes), Bizanos, Artix, et du Pays de Nay, de l’École de Musique intercommunale de Luys en Béarn, de l’Association AMCL de Lembeye, du Centre Palois de Recherche et d’Application Musicale et du Club des Jeunes de Morlaàs.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) .

Trinity Church 6 Rue Bargoin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Concert des élèves des classes de guitare

L’événement Conservatoire Concert des élèves des classes de guitare Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau