Conservatoire Concert Full House Project Théâtre Saint Louis Pau

Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Saison Off de Jazz à Pau.

Marie-Hélène Gastinel, batterie

Camélia Ben Naceur, piano

Éric Lecordier, guitare

Nolwenn Leizour, contrebasse

Plongez dans l’univers vibrant du jazz avec

un hommage au légendaire guitariste Wes

Montgomery.

Maître incontesté de la guitare jazz, Wes Montgomery a révolutionné l’instrument par son jeu au pouce et ses célèbres lignes en octaves, devenues emblématiques. Autodidacte, il s’impose dès les années 50 avec un style à la fois chaleureux, virtuose et accessible. De ses débuts en famille à ses succès internationaux, il a profondément marqué le jazz moderne et

influencé des générations de musiciens. Disparu prématurément à 45 ans, son héritage reste vivant et intemporel. Un quartet complice et généreux vous invite à redécouvrir l’héritage de cette icône du jazz, entre virtuosité, swing et émotion. .

Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

