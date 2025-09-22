Conservatoire Concert « Show de vents » Pau

Conservatoire Concert « Show de vents » Pau samedi 17 janvier 2026.

Conservatoire Concert « Show de vents »

6 Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

17 janvier 2026

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Les instruments à vent sont à l'honneur ! Les classes de flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor et trombone unissent leurs talents pour une après-midi

festive et musicale. À 14h, place aux petites formations. La musique de chambre dévoile la richesse des vents.

À 16h, un concert met à l’honneur les grands élèves en solistes, portés par l’énergie des orchestres d’harmonie. .

6 Rue Bargoin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

