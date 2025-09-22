Conservatoire Concert « Show de vents » Pau
Conservatoire Concert « Show de vents » Pau samedi 17 janvier 2026.
Conservatoire Concert « Show de vents »
6 Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Les instruments à vent sont à l’honneur ! Les classes de flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor et trombone unissent leurs talents pour une après-midi
festive et musicale. À 14h, place aux petites formations. La musique de chambre dévoile la richesse des vents.
À 16h, un concert met à l’honneur les grands élèves en solistes, portés par l’énergie des orchestres d’harmonie. .
6 Rue Bargoin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
English : Conservatoire Concert « Show de vents »
German : Conservatoire Concert « Show de vents »
Italiano :
Espanol : Conservatoire Concert « Show de vents »
L’événement Conservatoire Concert « Show de vents » Pau a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Pau