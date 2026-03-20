Conservatoire Conférence Le ballet classique au XX°siècle Salle Ravel Pau

Conservatoire Conférence Le ballet classique au XX°siècle

Salle Ravel Conservatoire Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Le ballet classique au XXe siècl

Conférence de Laura Cappelle

Sociologue, chercheuse en danse et journaliste, Laura Cappelle enseigne à la Sorbonne Nouvelle et est associée au CERLIS et au CCN–Ballet de l’Opéra national du Rhin. Elle a dirigé l’ouvrage collectif Nouvelle Histoire de la danse en Occident (Seuil, 2020) et scénarisé son adaptation en bande dessinée, Une histoire dessinée de la danse (Seuil, 2024, illustrée par Thomas Gilbert).

La monographie tirée de sa thèse, Créer des ballets au XXIe siècle, est parue chez CNRS Éditions en 2024. Critique pour le Financial Times et le New York Times, elle apporte un regard informé sur les évolutions du ballet.

À partir de documents de terrain, de vidéos et d’exemples d’oeuvres récentes, elle propose une réflexion sur ce que signifie créer un ballet * .

Salle Ravel Conservatoire Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Conférence Le ballet classique au XX°siècle

L’événement Conservatoire Conférence Le ballet classique au XX°siècle Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau