Conservatoire Conférence Musique et intelligence rue des réparatrices Pau
Conservatoire Conférence Musique et intelligence rue des réparatrices Pau samedi 25 avril 2026.
Conservatoire Conférence Musique et intelligence
rue des réparatrices Auditorium des réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Comment la musique nourrit‑elle notre pensée ?
par Bernard Arbus, pianiste et conférencier
Les recherches récentes montrent l’impact de la musique sur le développement neuronal et les capacités cognitives. Ce programme explore les liens entre composition musicale, intelligence et réception des oeuvres, ainsi que la place croissante de l’intelligence artificielle dans la création.
OEuvres de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn, Philip Glass et Isaac Albéniz.
Proposé par l’Université du Temps Libre d’Aquitaine .
rue des réparatrices Auditorium des réparatrices Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47
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English : Conservatoire Conférence Musique et intelligence
L’événement Conservatoire Conférence Musique et intelligence Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau