Conservatoire Conférence sur la flûte à bec Pau

Conservatoire Conférence sur la flûte à bec Auditorium des réparatrices Pau 2026-03-28

Conservatoire Conférence sur la flûte à bec Pau samedi 28 mars 2026.

Conservatoire Conférence sur la flûte à bec

Auditorium des réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Etienne Holmblat est un facteur de flûtes à bec installé à Bosdarros. Il fait partie du cercle très restreint des facteurs français d’instruments anciens. Il a façonné sa première flûte à bec en 1985. Autodidacte, il a dû apprendre seul l’art du
travail du bois — en particulier celui du buis, qu’il utilise pour près de 90 % de ses instruments. Il a progressivement maîtrisé chaque étape de la fabrication, jusqu’à concevoir et produire lui‑même ses propres alésoirs.
En 2010, il a réalisé sa première flûte d’après un modèle du facteur allemand J. Heytz (1673–1737) pour Conrad Steinmann, en créant une copie fidèle d’un instrument original.   .

Auditorium des réparatrices Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47 

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English : Conservatoire Conférence sur la flûte à bec

L’événement Conservatoire Conférence sur la flûte à bec Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau

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