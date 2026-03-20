Conservatoire Conférence sur la flûte à bec

Auditorium des réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Etienne Holmblat est un facteur de flûtes à bec installé à Bosdarros. Il fait partie du cercle très restreint des facteurs français d’instruments anciens. Il a façonné sa première flûte à bec en 1985. Autodidacte, il a dû apprendre seul l’art du

travail du bois — en particulier celui du buis, qu’il utilise pour près de 90 % de ses instruments. Il a progressivement maîtrisé chaque étape de la fabrication, jusqu’à concevoir et produire lui‑même ses propres alésoirs.

En 2010, il a réalisé sa première flûte d’après un modèle du facteur allemand J. Heytz (1673–1737) pour Conrad Steinmann, en créant une copie fidèle d’un instrument original. .

Auditorium des réparatrices Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conservatoire Conférence sur la flûte à bec

L’événement Conservatoire Conférence sur la flûte à bec Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau