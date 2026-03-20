Conservatoire Conférence sur la flûte à bec Pau
Conservatoire Conférence sur la flûte à bec Pau samedi 28 mars 2026.
Conservatoire Conférence sur la flûte à bec
Auditorium des réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Etienne Holmblat est un facteur de flûtes à bec installé à Bosdarros. Il fait partie du cercle très restreint des facteurs français d’instruments anciens. Il a façonné sa première flûte à bec en 1985. Autodidacte, il a dû apprendre seul l’art du
travail du bois — en particulier celui du buis, qu’il utilise pour près de 90 % de ses instruments. Il a progressivement maîtrisé chaque étape de la fabrication, jusqu’à concevoir et produire lui‑même ses propres alésoirs.
En 2010, il a réalisé sa première flûte d’après un modèle du facteur allemand J. Heytz (1673–1737) pour Conrad Steinmann, en créant une copie fidèle d’un instrument original. .
Auditorium des réparatrices Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47
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English : Conservatoire Conférence sur la flûte à bec
L’événement Conservatoire Conférence sur la flûte à bec Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau